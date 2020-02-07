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    07.02.2020 - 07:00 |

    ABD’den ameliyata geldiler

    ABD’de yaşayan Jacqueline Sendze, kızı Avera Kela ve kardeşi Asheri, fazla kilolarından Ekol Hastanesi’nde geçirdikleri operasyonla kurtuldu

    ABD’den ameliyata geldiler

    Houston’dan İzmir’e gelen 56 yaşındaki Jacqueline Sendze (98 kilogram), 20 yaşındaki kızı Avera Kela Sendze (95 kilogram) ve 41 yaşındaki kardeşi Asheri Sendze (108 kilogram), Ekol Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayrullah Derici’ye tüp mide ameliyatı oldu. Sorunlarından kurtulan aile, ülkelerine döndü.

    ‘TAKİP EDİYORUZ’

    Genel Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Hayrullah Derici, hastaların üç gün hastanede kaldıklarını ve her şeyin yolunda gittiğini belirtti, “Onlarla iletişimimizi koparmıyoruz. ABD’de düzenli olarak yapacakları tahlilleri bize internet üzerinden gönderecekler, kilo ölçümlerini de bize bildirecekler. Sürekli takibimiz altında kalacaklar” dedi.

    Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
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