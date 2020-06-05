05.06.2020 - 00:03 |
Abla kooperatifi örnek oldu
İzmir’de, salgın döneminde sakız enginarının tarlada kalmaması için üreticiden satıp alıp sosyal medyadan pazarlayan Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine üye 182 kadın, tüm Türkiye’ye örnek oldu.
Kooperatif Başkanı Sibel Uyar’ın yürüttüğü çalışmada kadınlar, sabah erken saatlerde tarlalardan kestikleri sakız enginarını dernek binasında işleyip taze ve konserve halinde kargoyla tüketicilere gönderdi.
Yelki’ye destek
Kovid-19 sürecinde dijital pazarlamayı öğrendiklerini belirten Uyar, “Çalışmamız birçok kadın kooperatifinin ilgisini çekti, bize ulaşıp bilgi aldılar. Abla kooperatiflik de yaptık. Mesela, Yelki Kadın Kooperatifi’nden bakla aldık” diye konuştu. Yelki Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Eda Filiz Yaşoğlu da, “Üreticimizin ürünü tarlada kalacaktı ki imdadımıza yetişerek 500 kilogram bakla aldılar” dedi. l İZMİR AA