Abla kooperatifi örnek oldu

Kooperatif Başkanı Sibel Uyar’ın yürüttüğü çalışmada kadınlar, sabah erken saatlerde tarlalardan kestikleri sakız enginarını dernek binasında işleyip taze ve konserve halinde kargoyla tüketicilere gönderdi.

Yelki’ye destek

Kovid-19 sürecinde dijital pazarlamayı öğrendiklerini belirten Uyar, “Çalışmamız birçok kadın kooperatifinin ilgisini çekti, bize ulaşıp bilgi aldılar. Abla kooperatiflik de yaptık. Mesela, Yelki Kadın Kooperatifi’nden bakla aldık” diye konuştu. Yelki Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Eda Filiz Yaşoğlu da, “Üreticimizin ürünü tarlada kalacaktı ki imdadımıza yetişerek 500 kilogram bakla aldılar” dedi. l İZMİR AA