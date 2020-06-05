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    05.06.2020 - 00:03 |

    Abla kooperatifi örnek oldu

    İzmir’de, salgın döneminde sakız enginarının tarlada kalmaması için üreticiden satıp alıp sosyal medyadan pazarlayan Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine üye 182 kadın, tüm Türkiye’ye örnek oldu.

    Abla kooperatifi örnek oldu

    Kooperatif Başkanı Sibel Uyar’ın yürüttüğü çalışmada kadınlar, sabah erken saatlerde tarlalardan kestikleri sakız enginarını dernek binasında işleyip taze ve konserve halinde kargoyla tüketicilere gönderdi.

    Yelki’ye destek

    Kovid-19 sürecinde dijital pazarlamayı öğrendiklerini belirten Uyar, “Çalışmamız birçok kadın kooperatifinin ilgisini çekti, bize ulaşıp bilgi aldılar. Abla kooperatiflik de yaptık. Mesela, Yelki Kadın Kooperatifi’nden bakla aldık” diye konuştu. Yelki Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Eda Filiz Yaşoğlu da, “Üreticimizin ürünü tarlada kalacaktı ki imdadımıza yetişerek 500 kilogram bakla aldılar” dedi. l İZMİR AA

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