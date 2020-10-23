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23.10.2020 - 07:00 |

Açılışa az kaldı

Kuruluş girişimleri 1996 yılında Milas Ticaret Odası (MİTSO) tarafından başlatılan Milas OSB’de sona gelindi.

Açılışa az kaldı

Kuruluş girişimleri 1996 yılında Milas Ticaret Odası (MİTSO) tarafından başlatılan Milas OSB’de sona gelindi. Altyapı ve parselasyondaki son düzenlemelerin yapıldığı Milas OSB, Muğla’nın ilk ve tek OSB’si olacak.
Milas Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eren Arslan ve Milas Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Tokat ile çalışmaları inceleyen MİTSO Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reşit Özer, “Elektrik, yol, su, kanalizasyon gibi altyapı işleri bitti. Ufak tefek onarım gerektiren birkaç küçük işin yapımı bittiğinde altyapı işlerinin kesin kabulünü yapacağız. Parselasyon işi de birkaç gün içinde bitirilerek kabulü yapıldıktan sonra yeni parselasyon planı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sunulacak. 54 sanayi parselinin tapuları Milas OSB adına alındıktan sonra üyelere dağıtımı yapılacak” dedi.

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