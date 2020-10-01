Açılışı, robotik cerrahiyle yaptı

Özel Sağlık Hastanesi’ni, sadece İzmir, Ege ve Türkiye’den değil, yurtdışından gelecek hastaları da sağlıklarına kavuşturacak tam bir teknoloji ve sağlık üssü olarak planladıklarını belirten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, “İlk ameliyatımız da robotik cerrahi konusunda yurtiçi ve yurtdışında önemli deneyimleri bulunan ve bu konuda eğitimler de veren Prof. Dr. Burak Turna’nın başkanlığındaki robotik cerrahi ekibimizin gerçekleştirdiği ve zorluk, teknoloji düzeyi çok yüksek bir operasyon oldu” dedi.

Özel Sağlık Hastanesi’nin, yüksek teknolojisi ve deneyimli ekibiyle Türkiye’de örnek gösterilen sağlık kuruluşlarından birisi olmasını hedeflediklerini belirten Kalı, “Sağlıkta çıtamızı daha da yükselttik. Sorumluluğumuzun da farkındayız. Buradan tüm Türkiye ve dünyada, ülkemizin sağlık alanındaki gelişimini gösteren bir iddiayı ortaya koyuyoruz. Özel Sağlık Hastanesi, teknoloji kullanımıyla dünyada az sayıda kurumun gerçekleştirebileceği zorluk derecesi yüksek tüm ameliyatlarla, diğer tanı ve tedavi hizmetlerini gerçekleştirecek bir donanım ve kapasiteye sahip” diye konuştu.

En iyi hizmeti vereceğiz

Robotik cerrahinin incelikli ve ameliyat başarısını da olumlu etkileyen bir tedavi yöntemi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Burak Turna da, “2012’de Ege bölgesindeki ilk başarılı robotik ürolojik cerrahi operasyonunu gerçekleştirdim. Daha sonra bu alanda Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde konferanslar vermeye devam ettim. Birleşik Krallıktaki iki yıllık görev süremin ardından İzmir’de Özel sağlık Hastanesi’nde robotik cerrahi programını kurarak hastanemizdeki ilk başarılı cerrahi operasyona da imza atmış oldum. Çok deneyimli cerrahları ve ekibi bir araya getirerek hastalarımıza en iyi hizmeti vereceğiz. Bu nedenle hastanemizde robotik cerrahi konusunda deneyimi 1000 vakanın üstünde olan bir ekip kurduk. Prostat tedavisinde dünyada ilk 20 merkez arasına gireceğiz” dedi.

Avantajı büyük

Prof. Dr. Burak Turna, tüm dünyada gelişmiş ülkelerle birlikte ülkemizde de uygulanan Robotik cerrahinin hem hastalara hem de hekimlere birçok avantaj sağladığını söyledi, “Geleneksel yöntemlere göre daha fazla hassasiyet, esneklik ve kontrol sağlayan bu teknoloji hekim hatasını en aza indirir. Küçük kesi ile gerçekleştirilen operasyon hastanın vücudundaki travma ve kanamayı da en aza indirger. Böylelikle hastanın iyileşme süresi de kısalır” dedi.