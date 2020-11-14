Acıyı yeniden yaşadı!

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 1995’te, 90 kişinin ölümüne yol açan depremi çocuk yaşta yaşayan avukat Özlem Özel, 30 Ekim’de meydana gelen İzmir’deki depremde hasar gören evinden sağ çıkmanın buruk sevincini yaşıyor. Dinar depremini anlattığı kısa belgeseli 1 Ekim’de yayımlayan Özel, “Depremde aslında bizim hayatımız da yıkıldı. Bir kere bozulunca tekrar yeniden yapmak uzun yıllar alıyor. Şimdi aynı korkular yine depreşti. Çok şükür sağ kurtulduk ama sağlam olmayan binalar yüzünden bir sürü can gitti” dedi. Özel, bir süre önce de çocukluğunun geçtiği ve depremi yaşadığı memleketini ‘Gelincik Kırmızı’ adlı filmle anlatmaya çalışmıştı.



