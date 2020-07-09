‘Ada, 30 yıllık uykudan uyandı’

Göreve geldikleri günden bu yana geçen sürede Kuşadası’nın çehresini değiştirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Günel, “Saklayacak bir şeyi olan korkar. Benim saklayacak bir şeyim yok. O nedenle bugün sizlerle birlikteyim. Güzel ilçemiz 30 yıllık uykusundan uyandı. Değişim kentimizin hemen her köşesinde görülebiliyor. Uzun yıllardır hizmet girmeyen mahallelerimizin sorunlarını giderdik. Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte bölgenin tüm alt ve üstyapısını yeniledik” dedi.



Kuşadası’nın en önemli sorunlarından olan şehir içi trafik problemine önemli bir dokunuş yaptıklarını vurgulayan Günel, ayrıca turizmi hak ettiği yere getirmek için çalıştıklarını söyledi, “Turizmle anılan kentimizi sektörde hakettiği yere getirmek istiyoruz” diye konuştu. Belediyelerin esnafla rekabet oluşturacak işletmeler açmasını doğru bulmadığını belirten Başkan Günel, “Belediyemize bağlı ARYA Turistik AŞ’nin kapatılacağı doğru değildir. Fakat küçülmeye gideceğiz. Biz o şirketi 13 milyon Türk kirası borçla devraldık. Bugüne kadar kar etmesi için elimizden gelen çabayı gösterdik. Vatandaşlarımızın sıklıkla ziyaret ettikleri çay bahçeleri ve Gazi Beğendi tesisi hacrinde diğer işletmeleri ihale yoluyla kiraya vermeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.