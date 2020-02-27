Ada, medyanın dikkatini çekti

Kentin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleriyle belediye tarafından gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerin işlendiği haberlerden 304’ü ulusal, 344’ü bölgesel, bin 219’u da yerel gazetelerde yer aldı. Ulusal ölçekli haber sitelerinde şehirle ilgili 1718 haber yayınlandı. Televizyon kanallarında 45 görüntülü haber izleyiciyle buluştu.



Rekor kırdı



Kuşadası Belediyesi bünyesinde, vatandaşların başvurularını, şikayetlerini ve taleplerini kayda alarak gerekli birimlerle koordinasyon kuran ‘Güvercin Masa’ vardiyalı mesai ile 24 saat görev yapmaya devam ediyor. Güvercin Masa, 2019 yılında toplam 105 bin 254 vatandaşla temasa geçti, 63 bin 389 başvuru aldı. Başkan Günel, “Vatandaşlarımıza daha kolay ulaşmaya ve sorunlarını yerinde görmeye başladık” dedi.