Adabahçe’de kış hazırlığı

“Toprağa Sarıl, Üretime Katıl” sloganı ile belediye arazilerini tarıma açtıklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Değirmendere Mahallesi’nde bulunan 21 dönümlük arazinin 7 dönümünde kışlık sebzelerin, yerli fide ve tohumlarının ekim ve dikim çalışmaları devam ediyor. Kış sezonu için şu ana kadar 13 bin adet yerli fide dikildi. Ayrıca binlerce ıspanak, turp, havuç, pancar, bakla, bezelye ve soğan tohumu ekildi” dedi.

Projenin, pandemi dönemi ile birlikte bir kez daha gündeme gelen sağlıklı gıdaya ulaşım sorununu yerelde aşmak ve Kuşadası’nı kendi kendine yeten bir kent haline getirmek amacıyla atılmış çok önemli bir adım olduğunu sözlerine ekleyen Günel, “Toprak berekettir, bire bin verir. Yaz dönemi hasadından 2 bin kilonun üzerinde mahsul elde ettik” diye konuştu.

Her gün farklı mahalle

Adabahçe projesinin bir diğer ayağı olan AdaMarket Ekspres araçları, Adabahçe’den elde edilen ürünler ile evlerde üretilen tarhana, erişte, reçel gibi temel gıda maddelerini Kuşadalıların ayağına götürmeye devam ediyor. Sağlıklı ve ekonomik gıdanın halka aracısız ulaşmasını sağlayan ve önceden belirlenen program dâhilinde her gün farklı mahallelerde hizmet veren AdaMarket Ekspres araçları büyük ilgi görüyor.