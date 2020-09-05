'Adalet yerini buldu'

Türkiye Basketbol Federasyonu’nu tarafından ING Basketbol Ligi’ne katılım talepleri reddedilen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’in itirazını, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu kabul etti.



‘Gelecek adına ümitliyiz’



Denizli Basket’in hukuk zaferini değerlendiren Kulüp Başkanı Veli Deveciler, “Bu kararın arkasındaki en büyük güç Denizli halkıdır. Bu şehir uzun yıllar sonra ilk defa bu kadar bir arada durdu ve tek vücut oldu. Süper Lig’e yükselme mücadelemiz, partiler ve siyaset üstü bir hal aldı. Topyekun haklılık mücadelesine destek veren tüm Denizlililere minnettarım” ifadelerini kullandı. “Bizim meselemiz hukuki yanlışlığın giderilmesi ve haklılığımızın kanıtlanmasıydı” diyen Başkan Deveciler, “Ne yazık ki kulübümüz ve yönetimimiz hiç de hak etmediği ithamlar altında bırakılmıştı. Doğru, er geç ortaya çıkıyor. Biz sadece basketbol oynamak ve Denizli’yi en iyi yerde temsil etmek istiyorduk. Çok şükür ki başarımız, haklılığımızla birleşti. Gelecek adına çok daha umutluyuz. Bu şehrin temsili için elimizden geleni ortaya koyacağız” dedi. Beklentilerin üstüne çıkmak için kendilerini yoğun ve tempolu günlerin beklediğini belirten Deveciler, “Önümüze çıkan her zorluğun üstesinden gelebilecek ve düzgün işler ortaya koyabilecek bir yönetim kurulumuz var. Bizi kolay günler beklemiyor. Başarılı olmak için daha çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.