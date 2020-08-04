Adaylara, ücretsiz danışmanlık hizmeti

Gaziemir ile Çiğli belediyeleri, üniversite tercihi yapacak öğrencilere danışmanlık hizmeti verecek. Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu’nda ve Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi’nde adaylar, 6-14 Ağustos günleri arasında aldıkları puana göre rehber öğretmenler eşliğinde kendilerine uygun okulları belirleyebilecek. Gaziemirli gençler, 0232 251 85 12 numaralı telefondan randevu alabilecek. Çiğli’de de öğrenciler, 0232 935 55 35 telefon numarasından ÇİBEM’i arayıp yüz yüze ya da telefonla görüşme yapabilecek.