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    16.09.2020 - 07:00 |

    Adım Adım Pınar Cup’a

    ING Basketbol Süper Ligi’nde sezon öncesi Pınar Karşıyaka’nın ev sahipliğinde 22 yıldır düzenlenen Pınar Cup Turnuvası, 17-19 Eylül tarihleri arasında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

    Adım Adım Pınar Cup’a

    ING Basketbol Süper Ligi’nde sezon öncesi Pınar Karşıyaka’nın ev sahipliğinde 22 yıldır düzenlenen Pınar Cup Turnuvası, 17-19 Eylül tarihleri arasında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Turnuvaya yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Pınar Karşıyaka’nın yanı sıra Süper Lig ekiplerinden Petkimspor ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece takımları katılacak. Pandemi kısıtlamaları sebebiyle seyircisiz oynanacak turnuvada tüm karşılaşmalar Karşıyaka Spor Kulübü’nün resmi Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlarla taraftarlarla buluşacak. Pınar Cup’ta ilk maç saat 19.00’da Pınar Karşıyaka-Petkimspor arasında oynanacak. Turnuva, cuma günü aynı saatte Büyükçekmece-Petkimspor, cumartesi ise saat 16.00’da Karşıyaka-Büyükçekmece maçlarına ev sahipliği yapacak.

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