Adını dünyaya duyuracak...

KONAK Belediyesi, uluslararası alanda adını duyurmak ve etkinliklerde yer almak için harekete geçti. Belediye ilk olarak Avrupa Dayanışma Programı kapsamında ‘Pi Gençlik Derneği’nin yürüteceği işbirliği sözleşmesini imzalayacak. Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu’na üye olacak, Uluslararası Spor ve Kültür Derneği’ne dahil olacak. Avrupa Yerel Demokrasi Birliği’ne katılma kararı da alan belediye, Avrupa Irkçılığa Karşı Şehirler Koalisyonu’na üye olacak. Sürdürülebilir Sağlık Derneği’ne de katılacak, Belediye Başkanları Sözleşmesi’nin imzalanması konusunda Başkan Abdül Batur’a yetki verecek. Belediye ayrıca, İzmir İş Kadınları Derneği ve İzmir 9 Eylül Rotary Kulübü’yle kent genelinde ortak çalışmalar yapmak amacıyla protokol imzalayacak.

Hedefe ulaşıldı

Öte yandan belediyenin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bayramda başlattığı Askıda Kurban kampanyası hedefine ulaştı. Hayırseverlerce bağışlanan iki ton kurban eti, sofralara ulaştı.

Tarihi konak, ayağa kaldırılıyor

Konak Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı tarihi Alanyalı Konağı, İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kente kazandırılacak. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, alanda incelemelerde bulundu. Batur, yapının nasıl hizmete alınacağına birlikte karar vereceklerini söyledi, “Bölgeyi turizmde çekim merkezi yapmak için ortak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Alanyalı Konağı da değer katan yapılarımızdan” dedi.