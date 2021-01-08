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    HaberlerEge Haberleri Adını duyur Ravil Tagir!
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    08.01.2021 - 07:00 |

    Adını duyur Ravil Tagir!

    1. Lig ekibi Altınordu’dan, sezon başında 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Medipol Başakşehir’e giden, genç stoper Ravil Tagir, Süper Lig’de sadece Yukatel Denizlispor’a karşı 6 dakika şans bulabildi.

    Adını duyur Ravil Tagir!

    1. Lig ekibi Altınordu’dan, sezon başında 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Medipol Başakşehir’e giden, genç stoper Ravil Tagir, Süper Lig’de sadece Yukatel Denizlispor’a karşı 6 dakika şans bulabildi. Kupada 1 kez forma giyen, 17 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi hayali de bu sezon gerçeğe dönüşmedi. UEFA’nın resmi sitesindeki ‘Bu Yıl Avrupa’da Adını Duyuracak 50 Genç Oyuncu’ listesinde yer verilen sporcu, “Başarılı olmak için, iyi bir kariyer için çalışıyorum” dedi.

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