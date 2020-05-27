Adnan Süvari sezonu en büyük temennimizdir

Altay, Altınordu, 1928 Bucaspor, Göztepe, Karşıyaka ve Ekol Göz Menemenspor ortak imzayla yayınladıkları bildiride “Süper Lig 2020-2021 sezonuna Adnan Süvari Sezonu adının verilmesi en büyük temennimiz” ifadesini kullandı. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) başta olmak üzere İzmir’in dinamiklerini oluşturan birçok vakıf ve odanın yayınladığı ortak bildiride, “Süper Ligimiz, 2014-2015’te Süleyman Seba, 2015-2016’da Hasan Doğan, 2016-2017’de Turgay Şeren, 2017-2018’de İlhan Cavcav, 2018-2019’da Lefter Küçükandonyadis sezonları adı altında oynanmıştır. İçinde bulunduğumuz 2019-2020 sezonu ise Cemil Usta Sezonu adıyla oynanmaktadır. İzmir ortalama yüz yılı aşmış şanlı tarihleri ile birbirinden değerli futbol kulüpleri, yetiştirdiği yıldız sporcuları ve spor adamları ile derin futbol kültürüne sahiptir” ifadeleri kullanıldı.

‘Onurlandırılmalı’

Adnan Süvari’nin, Türk futbolunu Avrupa’nın dev ekiplerinin seviyesine taşıyan ve 60’lı yıllarda yeni futbol sistemlerini cesaretle uygulayan çok değerli bir futbol adamı olduğunun da dikkat çekildiği bildiri, “Karşıyaka’da başladığı teknik adamlık kariyerini öbür yakaya, Göztepe’ye taşıyıp, zamanın ötesinde futbol stratejileri ile 2 Türkiye, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı İzmir’e taşımış, 3 yıl süren A Milli Takım teknik direktörlüğü döneminde de başta efsanevi Rusya zaferi olmak üzere birçok başarıya imza atmış, sadece İzmir’e değil tüm Türkiye’ye ve Türk futboluna mal olmuştur. İzmir’den çıkarak ulusal ve uluslararası düzeyde, çağının çok ötesinde bir futbol efsanesi olan ve günümüz futbol dünyasının özlediği birçok değeri temsil eden Adnan Süvari’nin kamuoyunca daha çok tanınmayı ve onurlandırılmayı hak ettiğini düşünüyoruz. TFF Süper Ligi 2020-2021 sezonuna Adnan Süvari Sezonu adının verilmesi en büyük temennimizdir” ifadeleri ile sürdü.