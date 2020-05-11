'Adnan Süvari’yi unutmayın'

Türk futboluna adını altın harflerle yazdıran ve hafızalara kazınan simge futbol adamlarının isimlerini Süper Lig’e veren TFF’ye çağrıda bulunan İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu, yeni sezonun adının İzmir’in yetiştirdiği en değerli futbol insanlarından olan Adnan Süvari olmasını talep etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra kentin siyaset, ticaret, sanayi, tarım, turizm, spor hayatına yön veren birçok ismin oluşturduğu kurul, koronavirüs salgını nedeniyle online olarak yapılan son toplantısında İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten’in önerisiyle TFF Başkanı Özdemir’e mektup yazdı.



TFF’ye bildiri verilecek



Kurul, İZVAK’ın daha önce de gündeme taşıdığı gibi Özdemir ve TFF yönetiminden Süper Lig’de 2020-2021 sezonuna 60’lı yıllarda Türk futbolunda Anadolu devrimini gerçekleştirip 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandırdığı Göztepe’yi Avrupa’da yarı finale taşıyan, A Milli Takım’ı 3 yıl çalıştıran Adnan Süvari’nin adının verilmesini talep etti. Önümüzdeki günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Sanayi Odası ve kentteki 6 profesyonel futbol kulübünün başkanlarının imzaladığı bildiri de TFF’ye teslim edilecek.



‘Gecikmiş bir onurlandırma’



İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) Başkanı Sıtkı Şükürer, Süper Lig’de yeni sezona Adnan Süvari’nin adının verilmesinin efsane teknik adama gecikmiş bir onurlandırma olacağını söyledi. Kurulun paydaşları itibariyle İzmir’in en geniş tabanlı demokratik platformu olduğunu belirten Şükürer, “Kentteki tüm odalardan, sendikalardan, farklı siyasi partilerden temsilcilerin yer aldığı yaygın bir demokratik oluşumuz. Süper Lig 2014-15’ten beri her sezon, hayatını kaybetmiş bir futbol adamının adıyla anılıyor. Yeni sezona Adnan Süvari’nin adının verilmesi için geniş tabanlı bir isteğimiz var. Bu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de olumlu baktığı bir İzmir projesi. Göztepe’nin ezeli rakibi Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı’nın bile bu yönde isteği var. Bizim gençliğimizde Adnan Süvari çok önemli bir futbol adamıydı. Göztepe ortak iftiharımızdı ve bunun mimarı Süvari’ydi” diye konuştu.