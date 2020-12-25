AFAD: Bina beton kaliteleri yetersiz!

Raporda, 41 günlük süreçte 5 bin 99 artçı depremin normal olduğu belirtilerek, “Binalar dayanım, uygulama ve detaylandırma yetersizlikleri nedeniyle toptan göçmüştür. Hasar gören binaların beton kalitesinin genellikle yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Ağır hasarlı binaların çoğunda özellikle alt katlarda aşırı korozyon gözlenmiştir. Diğer önemli bir konu ise bu deprem anında hasar görmeyen veya az hasar gören binaların depreme dayanıklı olduğu sonucunun çıkarılmaması gerektiğidir. Zira, İzmir’de binaların maruz kaldığı deprem etkisi tasarım depreminden daha düşüktür” denildi.