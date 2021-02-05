Afetzedelere yardım eli

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Menderes’in Yeniköy, Dereköy ve Çatalca mahallelerinde hasar tespit çalışmalarına katıldı. Bölgedeki sel baskınları nedeniyle zarar gören vatandaş, esnaf ve çiftçilerin görüş ve taleplerini dinleyen Çankırı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralarının sarılması için ekiplerin ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Çankırı, “Her şiddetli yağışla birlikte altyapı konusunda zayıf olan ilimizde sel ve su baskınları meydana geliyor. Yağış özellikle Buca, Karabağlar, Konak ve Menderes ilçelerinde yoğun şekilde etkili oldu. 2 bin 693 ihbar alındı, 52 mahsur kalma olayına müdahale edildi. 66 bin dönümlük tarım alanı su altında kaldı. Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik” dedi. Bölünmez Çankırı, “Buraya gelmeden önce Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile görüştüm. Bakanımız, yapılan incelemeler ve belge tespitleri ışığında, selden etkilenen vatandaşlarımızın hasarlarının devletimiz tarafından karşılanacağını ifade etti. Tıpkı depremde olduğu gibi bugünde hemşerilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.