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    HaberlerEge Haberleri Aigai’den keçi kemikleri çıktı
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    13.09.2020 - 07:00 |

    Aigai’den keçi kemikleri çıktı

    Tarihi milattan önce 8’inci yüzyıla kadar uzanan Manisa Yuntdağı’ndaki Aigai Antik Kenti’nde devam eden arkeolojik kazılarda, çok sayıda keçi kemiği ve bunlardan yapılan objeler bulundu.

    Aigai’den keçi kemikleri çıktı

    Tarihi milattan önce 8’inci yüzyıla kadar uzanan Manisa Yuntdağı’ndaki Aigai Antik Kenti’nde devam eden arkeolojik kazılarda, çok sayıda keçi kemiği ve bunlardan yapılan objeler bulundu. Bazılarının çatal, bıçak, kaşık, saç iğnesi ve çeşitli ev aletleri ile süs eşyalarına dönüştürüldüğü belirlenen kemikler, DNA incelemesine tabi tutulacak. Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, antik dönemdeki keçi türleri ile günümüzde ırklar arasındaki ilişkinin ortaya konulacağını söyledi.

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