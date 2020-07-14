“Akdeniz Bölgesi’nde Güvenli Üretim Belgesi’ni alan ilk firmayız”

Bize biraz Kılınç Süt’ten bahseder misiniz?

Ali Rıza Kılınç Şahıs Şirketi olarak 1980’li yıllarda süt taşımacılığı ile sektöre başlayan Ali Rıza Kılınç, 1999 yılında süt işletmeciliği yapmaya karar vermiştir. 20 Aralık 1999’da 400 metrekare kapalı alan ile faaliyete başlayan işletmemizin günlük kapasitesi 9 ile 10 ton arasında değişmekte. Şirketimiz ilk yıllarda Mersin, Adana ve Ankara başta olmak üzere birkaç ile dağıtım yapabilmekteydi. Ailede çocuklarının da büyümesiyle birlikte aile şirketi olmuş, büyüyerek yapısı geliştirmiş ve adını 02.08.2005 tarihinde mahkeme kararıyla Kılınç Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık Nakliye Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi olarak güncellemiştir.

Süt tedarikinizi nasıl sağlıyorsunuz? Kendi çiftliğiniz mi var yoksa üreticilerle mi çalışıyorsunuz?

Sütlerimizi köylerde bireysel hayvancılık yapan üreticilerden temin etmekteyiz. Bazı bölgelerde ise sütlerimizi köylerde kurulan kooperatiflerden soğutulmuş süt olarak Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı fiyatlar üzerinden temin etmekteyiz.

Anadolu’da köyler gün geçtikçe boşalıyor, köylüler büyükşehirlere göç ediyor. Sizin hayvancılıkla ilgili gözlemleriniz nelerdir, köylüler ne durumda?

Anadolu’da insanlar yem fiyatlarının artması ve mera alanların azalmasıyla hayvancılık ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar. Bu yüzden hayvancılığa olan ilgi azalmakta.

Son yıllarda badem sütü, yulaf sütü gibi süt alternatiflerinin piyasaya çıkmasıyla inek sütünün faydaları tartışılır oldu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Badem ve yulaf sütü kalori açısından düşük olduğu için günümüzde insanlar tarafından tercih edilmeye başlandı. 200 mililitre inek sütünde yüzde 30 kalsiyum, 6.4 gram protein, 7.2 gram yağ bulunurken aynı miktardaki badem sütünde yüzde 30 kalsiyum 0.8 gram protein, 2 gram yağ bulunmaktadır. Diyetini takip edenlere ya da laktoz intoleransı olanlar için en çok tercih edilen ürünlerden biri de yulaf sütü. Bu çeşitteki sütler inek sütünden kolay sindirilebilir ve bol miktarda lif kaynağıdır. Yulaf sütü kötü kolesterolü düşürürken iyi kolesterolü de artırmaktadır. Fakat inek sütünün kalsiyum ve protein açısından daha zengin olduğu, özellikle çocuklarda büyüme çağında ve kemiklerin gelişiminde önemli rol oynadığı da unutulmamalıdır.

Covid-19 döneminden karlı çıktı diyebileceğimiz sektörlerden biri de gıda sektörü. Koronavirüsün size etkinleri nasıl oldu?

Temel gıda üreten bir fabrika olarak ana hammaddemiz olan sütü üreticilerimizden günlük olarak alıp işlemekteyiz. Üretimin her aşamasında günlük hijyeni, fabrika içi ve dışı ilaçlamayı bugüne kadar olduğu gibi bugün de sorumluluk ilkesiyle uygulamaktayız. Çalışan-işveren sağlığı için işyeri hekimimiz ile birlikte ortak çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Bu zor dönemde çalışma arkadaşlarımızın yaptıkları iş inanın kahramanca. Ülke olarak sağlıklı ve normal hayata döneceğimiz günleri özlemle ümit ediyoruz.

Şu an tüketiciyle hangi ürünlerle buluşuyorsunuz?

Şu anda tüketicilerimize kaşar peyniri, dilimli kaşar peyniri, rende kaşar peyniri, beyaz peynir, yöresel grup dediğimiz dil, örgü, Çeçil, lavaş peyniri, Van otlu peyniri ve tereyağı çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Bütün bu çeşitlerde toplu tüketim ve sofralık olmak üzere farklı gramajlar ve ambalajlar bulunmaktadır.

Tüketiciler ürünlerinize nerelerden ulaşabilirler?

Ürünlerimizi kendi frigorifik soğutmalı araçlarla soğuk zincir korunarak Türkiye’nin 45 iline dağıtım yapmaktayız. Ayrıca direkt tüketiciye fabrikadan kapınıza anlayışıyla kendi kurduğumuz 724gurme.com sitemizden günlük taze üretilen ürünlerimizi gönderiyoruz. Tüketicilerimiz 20 yıllık üretim tecrübemizle hijyenik koşullarda ürettiğimiz ürünlerimize güvenle ulaşabilir. Tesisimizde TSE’den almış olduğumuz dört belgemiz mevcut: TSE 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TSE 22000 Gıda Güvenliği Sistemi, TSE 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi ve TSE 14001 Çevre Güvenliği Sistemi. Son olarak beşinci belgemizi Covid-19 süreciyle birlikte Güvenli Üretim Belgesi’ni aldık. Bu belgeyi Akdeniz bölgesinde süt sektöründe alan ilk firma olmanın gururunu taşıyoruz.

Satış ağını genişletme çalışmalarınız var mı? Kılınç Süt ürünlerini satmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli?

Satış ağımız şu an için Ankara ve Doğu Anadolu bölge müdürlüklerimiz üzerinden ilerliyor. Orada çalışan ekiplerimiz müşteri siparişi, tahsilatı, memnuniyeti üzerine çalışıyorlar. Farklı bölgelerde ise çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca şu an Ortadoğu ülkelerine ihracatımız devam etmekte. Bölgeye giden tır bazlı ürünlerimizi artırmak için çalışmalarımız devam ediyor.