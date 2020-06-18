BİST110.9400.00EURO7.700.05USD6.840.07ALTIN380.05-0.07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Akgedik’te kura günü
    ABONE OL
    18.06.2020 - 00:01 |

    Akgedik’te kura günü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde TOKİ’nin başlattığı ‘Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ kapsamında Akgedik’te inşa edilecek olan 350 konutun kurası bugün saat 16.00’da Ankara’da çekiliyor.

    Akgedik’te kura günü

    Projede 245 adet 2+1, 105 de 3+1 konut yer alacak.

    İkinci etap tamam

    Öte yandan Yunusemre Belediyesi’nin konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nde 748 konuttan oluşan 2. etabın ilk kısmı 22 Haziran-24 Temmuz arasında teslim edilecek. Hak sahiplerinin, kendileri için belirlenerek bildirilen günde Türkiye Halk Bankası Mesir Şubesi’ne giderek KDV işlemini yaptırması gerekiyor. Daha sonra konut alanında site yönetimine başvurarak işlemlerini yaptıracak. Yine aynı gün içerisinde konut teslim bürosunda müşavir firma ve görevliler nezaretinde kendi konutlarına giderek tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü, Konut Teslim Tutanağı”nı imzalayarak anahtarlarını teslim alacak.

    Herhangi bir nedenle sözleşme imzalamaya gelmeyen hak sahiplerine telafi süresi tanınacak.


    Komandolar Haftanin bölgesine inmeye devam ediyorMSB: Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekâtı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda son dakika! Komandolar Haftanin bölgesine inmeye devam ediyor

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda son dakika! Komandolar Haftanin bölgesine inmeye devam ediyor

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

    Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

    Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

    Maske takmak Hangi illerde zorunlu hale geldi? İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir maske takmak zorunlu mu?

    Maske takmak Hangi illerde zorunlu hale geldi? İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir maske takmak zorunlu mu?

    Sıradaki Haber