Akgedik’te kura günü

Projede 245 adet 2+1, 105 de 3+1 konut yer alacak.



İkinci etap tamam



Öte yandan Yunusemre Belediyesi’nin konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nde 748 konuttan oluşan 2. etabın ilk kısmı 22 Haziran-24 Temmuz arasında teslim edilecek. Hak sahiplerinin, kendileri için belirlenerek bildirilen günde Türkiye Halk Bankası Mesir Şubesi’ne giderek KDV işlemini yaptırması gerekiyor. Daha sonra konut alanında site yönetimine başvurarak işlemlerini yaptıracak. Yine aynı gün içerisinde konut teslim bürosunda müşavir firma ve görevliler nezaretinde kendi konutlarına giderek tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü, Konut Teslim Tutanağı”nı imzalayarak anahtarlarını teslim alacak.



Herhangi bir nedenle sözleşme imzalamaya gelmeyen hak sahiplerine telafi süresi tanınacak.





