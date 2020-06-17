“Akhisar’a çok yakışacak”

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Eski Şehir Stadyumu hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Dutlulu, “Uzun yıllardır rutin bakımları hariç çivi çakılmamış eski stadyum alanına bizim gündeme getirmemiz ile yeni projelerin hazırlanmaya başlandığı haberini sevinerek aldık. Bu alanın, herhangi bir siyasi partiye veya şahsa değil, Akhisar halkına ait olduğunu her fırsatta dile getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz” dedi. Bu alanın, ranta açılmasının doğru olmadığını, yeşil alan, meydan veya spor alanı olarak kullanılması gerektiğini düşündüğünü belirten Başkan Dutlulu, “Küçük esnafımızı zor durumda bırakacak büyük alışveriş merkezleri (AVM) ya da rezidanslar hariç, alana yapılacak olan tüm projelerde belediye olarak her türlü desteği vereceğimizi şimdiden beyan ediyorum” diye konuştu.

‘Emeği geçenlere teşekkürler’

Stadyumun çevresinin, geliştirilecek projelerle hayata kazandırılacak olmasından dolayı çok memnun olduğunu dile getiren Başkan Besim Dutlulu, “Bu alan ile ilgili çalışma başlatan Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne şahsım, Akhisar Belediyesi ve Akhisar halkı adına teşekkür ediyorum. Geç de olsa Akhisar’a yakışan bir alanın ortaya çıkacağına inancım tamdır” dedi. Bu güne kadar tüm bakım ve onarım çalışması Akhisar Belediyesi tarafından yapılan Akhisar Şehir Stadı (Eski Stad), 4 Haziran Perşembe günü itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na geçmişti.