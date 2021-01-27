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    HaberlerEge Haberleri Akhisarspor imzaya doymadı
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    27.01.2021 - 00:00 |

    Akhisarspor imzaya doymadı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’da yönetim, iki oyuncunun daha işini bitirdi.

    Akhisarspor imzaya doymadı

    Yeşil siyahlılar, Medipol Başakşehir’den sağ kanat Alya Toure’yi 1.5 yıllığına kiralarken, Bayrampaşaspor’dan Kemal Cingirt’le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ara transfer döneminde Dzon Delarge, Nsima Peter, Akwo Ayuk, Paul Keita, Raheem Lawal, Serkan Sefil, Bekir Akın, Fırat Yiğit Öztürk, Muhammed Embiya Yıldırım, Furkan Korkut, Yusuf Cihat Çelik, Mert Özyıldırım, Mehmet Salih Yiğit, Emirhan Civelek’le anlaşmıştı. Akhisarspor, şimdiye kadar 16 isimle anlaşmış oldu.

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