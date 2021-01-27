27.01.2021 - 00:00 |
Akhisarspor imzaya doymadı
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’da yönetim, iki oyuncunun daha işini bitirdi.
Yeşil siyahlılar, Medipol Başakşehir’den sağ kanat Alya Toure’yi 1.5 yıllığına kiralarken, Bayrampaşaspor’dan Kemal Cingirt’le 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ara transfer döneminde Dzon Delarge, Nsima Peter, Akwo Ayuk, Paul Keita, Raheem Lawal, Serkan Sefil, Bekir Akın, Fırat Yiğit Öztürk, Muhammed Embiya Yıldırım, Furkan Korkut, Yusuf Cihat Çelik, Mert Özyıldırım, Mehmet Salih Yiğit, Emirhan Civelek’le anlaşmıştı. Akhisarspor, şimdiye kadar 16 isimle anlaşmış oldu.