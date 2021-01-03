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    HaberlerEge Haberleri Akhisarspor yine kayıp
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    03.01.2021 - 07:00 |

    Akhisarspor yine kayıp

    1. Lig’in 17. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanına çıkan Akhisarspor, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

    Akhisarspor yine kayıp

    1. Lig’in 17. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanına çıkan Akhisarspor, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın henüz 9. dakikasında Batuhan Atarslan’ın golüyle 1-0 geriye düşen yeşil siyahlı ekip, 68. dakikada Musa Nizam ile skoru eşitledi. Maçın son bölümüne kadar mücadelenin yüksek olduğu karşılaşmanın 83. dakikasında M.Sow ile yeniden öne geçen Ümraniyespor, bu gol ile karşılaşmadan 3 puan ile ayrıldı. Akigo, üst üste 7. mağlubiyetini alarak alt sıralardan kurtulamadı. Bu haftayı da kayıp geçen Akhisar, 13 puanda kaldı. Ümraniyespor ise 20 puana ulaştı ve son 3 maçındaki 2. galibiyetini elde ederek yükselişe geçti.

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