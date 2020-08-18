BİST1.0860.00EURO8.790.41USD7.390.15ALTIN470.932.35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Akigo, 1.1 milyon euro arıyor
    ABONE OL
    18.08.2020 - 07:00 |

    Akigo, 1.1 milyon euro arıyor

    TFF 1. Lig’de Play Off’ta elenip, Türkiye Futbol Federasyonu’nun sezonu tescil etmesiyle koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle Süper Lig’e alınma umutlarını kaybeden Akhisarspor’da Başkan Fatih Karabulut, FIFA kanalıyla geçen aralık ayında gelen transfer yasağını kaldırmak için 1.1 milyon euro ödemeleri gerektiğini söyledi.

    Akigo, 1.1 milyon euro arıyor

    TFF 1. Lig’de Play Off’ta elenip, Türkiye Futbol Federasyonu’nun sezonu tescil etmesiyle koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle Süper Lig’e alınma umutlarını kaybeden Akhisarspor’da Başkan Fatih Karabulut, FIFA kanalıyla geçen aralık ayında gelen transfer yasağını kaldırmak için 1.1 milyon euro ödemeleri gerektiğini söyledi. Eski futbolcularından 2017’de yalnız 7 maçta forma giyen Emnes’e kesinleşmiş 970 bin Euro, Bokila’ya 46 bin euro, Henrique’ye ise 90 bin euro borcu bulunan yeşil siyahlılarda Başkan Karabulut, “Şu an liglerle ilgili belirsizlik nedeniyle adım atamıyoruz. Duruma göre transferi değerlendireceğiz. Belki de yasağı kaldırmayacağız” dedi. İç transferde takımdan ayrılan Erhan, Ergin ve Muhammet Reis dışındaki futbolcuların sözleşmesinin sürdüğü Akhisar’da eski futbolculardan Grbic’in 650 bin euro, Dany’nin 500 bin euro alacak talebiyle yaptıkları şikayet FIFA’da görüşülüyor. Josue’nin de kulüpten alacak talebi var. Öte yandan Akhisarspor, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’den 18 kulüple birlikte Futbol Federasyonu’nun tescil kararıyla ilgili Tahkim Kurulu’na itirazda bulundu.

    Foseptikte elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan kişinin cinayet şüphelisi yakalandıBursa'nın Orhangazi ilçesinde, 3 aydır kayıp olan ve kendisine ait zeytin bahçesindeki foseptikte, elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunan Sezai Katmer'in (45) cinayetinin şüphelisi Erkan K., Gemlik ilçesinde yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Vişnenin 7 faydası

    Vişnenin 7 faydası

    İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

    İşte geleceğin en yüksek maaşlı 30 işi!

    Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

    Abdullah Ağar, PKK'ya üst düzey darbeyi yorumladı

    Yasaklar tek tek geri geldi

    Yasaklar tek tek geri geldi

    Sıradaki Haber