Akigo’da ‘feda’ zamanı

Geçen sezon iddialı kadrosuyla Süper Lig’e dönme fırsatını Play Off’ta kaçıran, yeni sezon öncesi birçok as futbolcusunu kaybedip eski yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden FIFA kanalıyla gelen transfer yasağını kaldıramayan Akhisarspor’da Asbaşkan Ali Kuloğlu, kulübün mevcut durumunu anlattı.

FIFA’dan gelen kesinleşmiş transfer yasağı borcunun 1.7 milyon euro, geçen sezonki kadroya ise 8 milyon 523 bin lira borçları olduğunu belirten Kuloğlu, “Maalesef sezonu eksi hanede kapattık. Yerli oyunculara 4 milyon 350 bin lira, yabancılara da 470 bin euro olmak üzere kadroya toplam 8 milyon 523 bin lira borcumuz var” diye konuştu.

8 milyon 523 bin liralık borcu, futbolcular ile yaptıkları görüşmeler sonucu 3 milyon 290 bin liraya indirdiklerini beliryen Kuloğlu, “Sözleşmesi devam eden oyuncularımız son derece karakterli, son derece anlayışlı bir şekilde hem daha önceki alacaklarından, hem de yeni yıl alacaklarından yaklaşık yüzde 25 gibi bir oranda indirime gittiler” dedi.

‘Acil olarak para lazım’

Takımda kalan futbolcuların 3 milyon 290 bin liraya indirilen alacaklarını acil olarak ödemeleri gerektiğini belirten Ali Kuloğlu, “Stadın bakım ve onarımını, doğalgaz ve elektrik masraflarımızı Akhisar Belediyesi karşılıyor. Belediye, bir doktorun da dahil olmasıyla kulübe 13 personel veriyor. Sayın belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Akhisarspor’un bu ligde kalıcı olmak için, 2 yılda tekrardan yapılanmasını sağlayıp 3 yılda tekrar Süper Lig’e çıkması için futbolculara borcumuz olan 3 milyon 290 bin lirayı acil bulmamız gerekiyor. Büyük destek bekliyoruz” dedi.