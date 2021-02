Akıl, bilimden yoksun gelişemez

"Futbolu eskiden açlar oynar, zenginler izlerdi. Şimdi ise zenginler oynuyor, fakirler izliyor." Şenol Güneş



Geçen hafta, yoğun kar, yağmur yağışı altında oynandı maçlar. Ertelenmedi, bitirildi, sonuçlandı. Nedeni, oyun alanlarının fiziki kapasitesinin, çağdaş ölçütlerle uyumlu olmasıydı. Maçları izlerken, yıllar öncesine döndüm. İstanbul İnönü ya da Dolmabahçe, Ali Sami Yen, 19 Mayıs Ankara zeminlerinde öylesine yoğun yağış ikliminde oynanır mıydı bu maçlar? Oynanırdı elbette. Oynadık da... Oynandı ama sergilenen futboldan başka çok şeye benzerdi. Bir kör dövüştü, kısır döngüydü. Nedeni, günümüzdeki sahalar, çağdaş ölçütlere yakın. Geçmiştekiler, özellikle futbolcu sağlığını dışlayan ilkellikteydi. Günümüzün insanı kıskandıran güzel alanlarında seyrederken futbolu, şimdi bu alanlarda eğer... Turgay Şeren-Özcan Arkoç-Ali Artuner-Basri Dirimlili-Naci Erdem-A. İhsan Karayiğit-Recep Adanır-Kadri Aytaç-Nevzat Güzelırmak-Lefter Küçükandonyadis-Can Bartu-Metin Oktay-Cemil Turan-Yılmaz Şen-Ayhan, Ayfer Elmastaşoğlu ve daha çok bildiğim iyi tanıdığım ama bu sayfalara sığmayacak nicelikte nitelikli futbolcu, iyi insanlar... Günümüzde olduğu gibi yetersizlik yaklaşımıyla alanların egemenliğini günümüz konuklarına bırakırlar mıydı? Ne oldu da böyle oldu? Konuğa karşı değilim. Orantılı paylaşımdan yanayım. Yaşam da böyle değil mi? Niye benim büyük ülkem, şu günlerde özellikle futbolda Seyit Mehmet Özkan’ın ötesine geçemiyor? Bilgisizlik mi, yetersizlik mi, yüreksizlik mi? Niye yıllardır Özkan’ın Altınordu’su, tüm ülkeye ve de yurt dışına futbolcu gönderiyor da futbol kamuoyunu yıllardır parselleyenlerde yaprak kıpırdamıyor? Tersine üretmiyorlar, tüketiyorlar. Ülkenin neredeyse tümünde statlar albenili, zeminler halıyı andırıyor. Güzel, eyvallah... Peki, bu kentlerden kaç futbolcu yetişiyor? Yöresinin takımına katılıyor ve de uluslararası ölçekte değer kazanıyor, değer katıyor? Hanımlar, beyler. Lütfen alınmayın, kızmayın. Sadece düşünün, anlamaya çalışın. Neden güzel ülkemde yapı inşa etmek ile insan inşa etmek arasındaki uçurum bu denli ulaşılamaz, bu denli umursanamaz? Üzerinde tüm canlıların soluklandığı bu evreni eşit, uzlaşmacı, paylaşımcı duygularla, girişimlerle daha yaşanılır kılacağımıza inananlardanım. Yinelemekte yarar görüyorum... Statlarınız, spor giysileriniz, sporcularınızın ceplerine koyduğunuz çekler ne denli alımlı, çekici olursa olsun, eğer ulusal, yerel insan geliştirmede yetersizseniz, taşıma suyuyla hiçbir tarlaya su veremez, verimli bir tek alan oluşturamazsınız. Her şey insanın, doğayı, doğru yorumlamasıyla başlar. Hiçbir akıl, bilimden yoksun gelişemez.

İşte mutlu hayat



Bir defasında hocama dedim ki: “Bir kitap okudum ama zihnimde kitaptan hiçbir şey kalmadı.” Bana bir hurma uzattı ve dedi ki: “Bunu ağzında çiğneyip ye.” Sonra sordu: “Şimdi sen büyüdün mü?” “Hayır” dedim. Bunun üzerine dedi ki: “Büyümedin ama o hurma vücuduna dağıldı; et oldu, kemik oldu, sinir oldu, deri oldu, tırnak oldu, hücre oldu. O okuduğun kitap da öyle dağılıyor: Bir kısmı kelime dağarcığını zenginleştiriyor. Bir kısmı bilgi ve irfanını artırıyor. Bir kısmı ahlakını güzelleştiriyor. Bir kısmı yazı ve konuşmada üslubuna incelik katıyor. Bir kısmı hayata farklı bakmanı sağlıyor. Bir kısmı içindeki sevgiyi, merhameti artırıyor. Bir kısmı özgüvenini perçinliyor. Düşünmeni, sorgulamanı tetikliyor, olaylar karşısında nasıl davranman gerektiğini öğretiyor. Her ne kadar sen bunların farkında olmasan da... Kitap okumak bir şeye yaramaz, çünkü kitap okumak çok şeye yarar! O kadar çok şeye yarar ki, neye yaradığını söylemek imkânsızdır: İyi dostlar, iyi kitaplar, bir de huzurlu bir vicdan... işte mutlu hayat!” (Alıntıdır - Adnan Binyazar / Mutlu Olmak Varken)



Şampiyon sözleri





Her şeyi kazanamazsın. Ne kadar iyi olursan ol! Roberto Baggio

Boşver, vazgeç diyen egomuzdur. Vazgeçmeyip devam eden ise kendimiz, esas irademizdir. Jula Moss

Rakibiniz kim olursa olsun maç 0-0 başlar. Kobe Bryant

Oyuncu yetiştirmenin tek bir doğrusu yok, ama şöyle ortak bir noktası var: İki taraf da emek vermeli. Alejandro Garcia Reneses

Bir maçı kaybederseniz herkes size “Şu oyuncuyu niye oynatmadın?” diye sorar. Kazandığınızda ise öyle bir şey göremezsiniz. Jürgen Klopp



Birden bire



Her şey birden bire oldu

Birden bire vurdu gün ışığı yere

Gökyüzü birden bire oldu

Mavi birden bire

Her şey birden bire oldu

Birden bire tütmeye başladı duman topraktan

Filiz birden bire oldu

Tomurcuk birden bire

Yemiş birden bire

Birden bire

Birden bire

Her şey birden bire oldu

Kız birden bire

Oğlan birden bire

Yollar, kırlar, kediler, insanlar

Aşk birden bire oldu

Sevinç birden bire

Orhan Veli