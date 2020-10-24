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    HaberlerEge Haberleri Akın, esnafın sorunlarını dinledi
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    24.10.2020 - 07:00 |

    Akın, esnafın sorunlarını dinledi

    CHP Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, İzmir’de Kulalılar Derneği’ni ziyaret etti.

    Akın, esnafın sorunlarını dinledi

    CHP Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, İzmir’de Kulalılar Derneği’ni ziyaret etti. İzmir Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Uzun, Bayraklı Kulalılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Veli Topal, Bayraklı Çarşı Esnaf Dernek Başkanı ve CHP Meclis üyesi Ertuğrul Civelek ile bir araya gelen Akın, Türkiye gündemi, koronavirüs süreci ve esnafın sorunlarını masaya yatırdı.
    Hasarı azaltacağız
    Tüm Türkiye’yi kucakladıklarını belirten Akın, “Zor günler geçiren esnaf için CHP tarafından sunulan 17 maddelik çözüm paketi ile 30 Ekim’de çıkacak vergi- sigorta affını değerlendirdik. Geçim sıkıntısı yaşayanların en az hasarla bu dönemi atlatılmasını istiyoruz” dedi.

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