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    HaberlerEge Haberleri ‘Akın’ı yakından takip ediyoruz’
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    15.01.2021 - 07:00 |

    ‘Akın’ı yakından takip ediyoruz’

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’u ağırladı. Akın, Torun ve beraberindekildu. belediyedeki ziyaretin ardından Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi ile Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi’ni (TURBEM) ziyaret etti.

    ‘Akın’ı yakından takip ediyoruz’

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun’u ağırladı. Akın, Torun ve beraberindekildu. belediyedeki ziyaretin ardından Atatürk Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi ile Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi’ni (TURBEM) ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, “Başkanımızın çalışmalarını ve hayata geçirdiği projeleri yakından takip ediyoruz. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum” dedi.

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