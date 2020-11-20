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    HaberlerEge Haberleri AKUT, sahada verilen desteklere teşekkür etti
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    20.11.2020 - 07:00 |

    AKUT, sahada verilen desteklere teşekkür etti

    İzmir depreminde birçok kişinin canlı bir şekilde enkazdan çıkarılmasında etkili olan AKUT, arama kurtarma faaliyetleri süresince kendilerine en büyük desteği veren kurum olan Torbalı Belediyesi’ne teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

    AKUT, sahada verilen desteklere teşekkür etti

    İzmir depreminde birçok kişinin canlı bir şekilde enkazdan çıkarılmasında etkili olan AKUT, arama kurtarma faaliyetleri süresince kendilerine en büyük desteği veren kurum olan Torbalı Belediyesi’ne teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Belediyenin 2013 yılında AKUT’a eğitim ve tatbikat çalışmaları yapabilmeleri için Pancar’da 400 metrekarelik bir merkezi üs olarak tahsis ettiğini belirten AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut, “İzmir depreminde, ekiplerimizin transferi, jeneratörlerin yakıtı ve konaklama gibi önemli ihtiyaçlarımız karşılandı. Yine istihkam malzemelerimizin bir kısmını Torbalı Belediyesi’nden aldık” diye konuştu.

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