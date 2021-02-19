Alerji ve astımı olanlar dikkat!

Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, alerjisi ve alerjik astımı olanlarda Kovid-19 aşı sonrası acil müdahale gerektirecek reaksiyonlar görülebileceğini söyledi. Önceki aşı uygulamalarında böcek sokması, bazı besinlerin alımı sonrası alerjik deri reaksiyonu, baş dönmesi, bilinç değişikliği, nefes darlığı gibi şikayetleri olan kişilerin aşılarını mutlaka hastane ortamında olması gerektiğini vurgulayan Işık, bu kişilerin aşılama sonrası en az 30 dakika gözlenmesi gerektiğini ifade etti, “Tansiyon ilacı kullanan, kalp yetmezliği hastalığı olan kişiler de mutlaka hastane ortamında aşılanmalı” diye konuştu.