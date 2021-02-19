BİST1.5460.00EURO8.440.19USD6.980.27ALTIN397.930.10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Alerji ve astımı olanlar dikkat!
    ABONE OL
    19.02.2021 - 07:00 |

    Alerji ve astımı olanlar dikkat!

    Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, alerjisi ve alerjik astımı olanlarda Kovid-19 aşı sonrası acil müdahale gerektirecek reaksiyonlar görülebileceğini söyledi.

    Alerji ve astımı olanlar dikkat!

    Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, alerjisi ve alerjik astımı olanlarda Kovid-19 aşı sonrası acil müdahale gerektirecek reaksiyonlar görülebileceğini söyledi. Önceki aşı uygulamalarında böcek sokması, bazı besinlerin alımı sonrası alerjik deri reaksiyonu, baş dönmesi, bilinç değişikliği, nefes darlığı gibi şikayetleri olan kişilerin aşılarını mutlaka hastane ortamında olması gerektiğini vurgulayan Işık, bu kişilerin aşılama sonrası en az 30 dakika gözlenmesi gerektiğini ifade etti, “Tansiyon ilacı kullanan, kalp yetmezliği hastalığı olan kişiler de mutlaka hastane ortamında aşılanmalı” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    NASA: Salda, Mars’a dair fikir verecek

    NASA: Salda, Mars’a dair fikir verecek

    Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

    Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

    'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

    'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

    5 - 6 - 7 Mart’ta Dünya Kadınlar Festivali

    5 - 6 - 7 Mart’ta Dünya Kadınlar Festivali

    Sıradaki Haber