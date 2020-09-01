ALİAĞA HALKI TEK SES OLDU

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Aliağa’da da düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören Kaymakam Ömer Karaman, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Murat Günlü ve Belediye Başkanı Serkan Acar’ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile birlikte Türk bayrağı göndere çekildi. Törenin ardından şehitler kabirleri başında bir kez daha anıldı. Kentteki cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı.