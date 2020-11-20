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    HaberlerEge Haberleri Aliağa Petkim, 4’te 4 istiyor
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    20.11.2020 - 07:00 |

    Aliağa Petkim, 4’te 4 istiyor

    ING Basketbol Süper Ligi’nde Aliağa Petkimspor, Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor’a konuk oluyor.

    Aliağa Petkim, 4’te 4 istiyor

    ING Basketbol Süper Ligi’nde Aliağa Petkimspor, Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor’a konuk oluyor. Yarın Fethiye Beşkaza Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ı 82-72 mağlup eden Aliağa Petkimspor, Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor’u da mağlup ederek galibiyet serisini 4’e çıkarmayı hedefliyor. Tüm planlarını galibiyet üzerine yapan Aliağa Petkimspor, hazırlıklarını Başantrenör Kestutis Kemzura yönetiminde Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda sürdürüyor.

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