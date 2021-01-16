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    16.01.2021 - 07:00 |

    Aliağa’da son adımlar

    Aliağa Devlet Hastanesi Acil Servis ek binasının inşaatı sürüyor. PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. ve Belediye’nin desteğiyle başlatılan proje hızla ilerliyor.

    Aliağa’da son adımlar

    Aliağa Devlet Hastanesi Acil Servis ek binasının inşaatı sürüyor. PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. ve Belediye’nin desteğiyle başlatılan proje hızla ilerliyor. Kaymakam Ömer Karaman, Belediye Başkanı Serkan Acar ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Eşref Yıldız ve Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yalçın Koçyiğit, proje alanında incelemelerde bulundu. Yanık ünitesi ve yoğun bakım servisinin de yer alacağı, yüzde 75’i tamamlanan projede ilk 2 katın kaba inşaatı tamamlandı, 3. katın kaba inşaatı ise sürdürülüyor. Geçen ay yapımına başlanan ek binanın Şubat ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.

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