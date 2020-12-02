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    HaberlerEge Haberleri Aliağa’da yeni bir fabrika kuruluyor
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    02.12.2020 - 00:02 |

    Aliağa’da yeni bir fabrika kuruluyor

    İnşaat ve denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Es Group, İzmir’de 15 bin metrekarelik alanda çelik boru üretimi yapmak için fabrika kuruyor.

    Aliağa’da yeni bir fabrika kuruluyor

    Yapılan yeni yatırımla 500 kişi istihdam edileceğini belirten Es Group Yönetim Kurulu Başkanı Erol Demirbaş, “Çandarlı Limanı’nın yanında, ihracat imkanları sunacak olan Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki inşaatımızın sonuna geldik. Ayrıca Menemen’de ticaret merkezi ve akaryakıt istasyonumuzun inşaatı da yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. 2021 yılı itibariyle de yeni yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

    Avrupa ve balkanlar başta olmak üzere 20 ülkeye ihracat hedefleri olduğunu ifade eden Demirbaş, “Çelik boru üretiminde kullanılacak hammaddeler ise tamamen yerli üreticiden tedarik edilecek” diye konuştu.

    Es Group, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin belirlendiği yarışmada 3’üncü sırada yer aldı.

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