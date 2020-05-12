‘Alışverişe bekliyoruz’

İki ayın ardından sıkı hijyen önlemleriyle kapılarını açan AVM’lerle birlikte, Türkiye’nin en büyük açık hava çarşısı Kemeraltı’nda da esnaf iş başı yaptı. İş yerlerinin kontrollü olarak hizmet vereceğini belirten İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, “Büyükşehir ve Konak belediyeleri, tüm hijyen tedbirlerini aldı. İşini, aşını bir kenara bırakan esnafımız hiçbir geliri olmadığı için çok zor günler yaşadı, halen de yaşıyor. Açmadıkları dükkanlarının kiraları, faturaları, vergi, sigorta ödemeleri üst üste geliyor. Kemeraltı esnafı olarak İzmirlilere ‘Gelin çarşıda saatlerce gezin, dolaşın’ demiyoruz. Eksiklerini, her türlü ürünü uygun fiyatlarla rahatlıkla bulabilecekleri Kemeraltı esnafından karşılama çağrısı yapıyoruz” l

Karşıyaka Çarşı yayalara açıldı

5 Nisan’da yayalara kapatılan Karşıyaka Çarşı, Kaymakamlık İlçe Hıfzısıhha Kurulu’nun kararıyla yeniden açıldı. Girişler kontrollü olacak. Maske ve sosyal mesafe denetimi yapılacak. Kurallara uymayanlara para cezası kesilecek.