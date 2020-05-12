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    HaberlerEge Haberleri ‘Alışverişe bekliyoruz’
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    12.05.2020 - 07:00 | | İZMİR AA

    ‘Alışverişe bekliyoruz’

    Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği’nden, “Gezmeye gelin demiyoruz eksiklerinizi bizden karşılayıp destek olun diyoruz” çağrısı geldi

    ‘Alışverişe bekliyoruz’

    İki ayın ardından sıkı hijyen önlemleriyle kapılarını açan AVM’lerle birlikte, Türkiye’nin en büyük açık hava çarşısı Kemeraltı’nda da esnaf iş başı yaptı. İş yerlerinin kontrollü olarak hizmet vereceğini belirten İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, “Büyükşehir ve Konak belediyeleri, tüm hijyen tedbirlerini aldı. İşini, aşını bir kenara bırakan esnafımız hiçbir geliri olmadığı için çok zor günler yaşadı, halen de yaşıyor. Açmadıkları dükkanlarının kiraları, faturaları, vergi, sigorta ödemeleri üst üste geliyor. Kemeraltı esnafı olarak İzmirlilere ‘Gelin çarşıda saatlerce gezin, dolaşın’ demiyoruz. Eksiklerini, her türlü ürünü uygun fiyatlarla rahatlıkla bulabilecekleri Kemeraltı esnafından karşılama çağrısı yapıyoruz” l

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