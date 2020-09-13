Alkışlar 16’lık Burak’a

TFF 1. Lig’de 2020-21 sezonunun açılış maçında son 6 dakikada bulduğu gollerle deplasmanda Menemenspor’u 2-0 deviren Altınordu hem galibiyete hem de genç oyuncusu Burak İnce’nin performansına sevindi.

Rakibini 16 yaşındaki yıldız adayı Burak İnce’nin 84. dakikada frikikten ve 87. dakikada Metehan’ın ayağından bulduğu gollerle deviren kırmızı lacivertliler, ilk zaferini ilk haftadan kazanarak taraftarının yüzünü güldürdü. Altınordu, geçen sezonki kadrosundan 9 oyuncusuyla vedalaşıp, 2 takviye yapmasına rağmen futboluyla umut verdi.

Avrupa’ya gönderilecek

16 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Burak İnce, Menemenspor maçında 84. dakikada frikikten attığı şık golle oyunun kaderini değiştirdi. Kaleci Selmani’nin uzanamayacağı köşeden müthiş bir şut çıkaran Burak, hem takım arkadaşları hem de teknik ekip tarafından tebrik edildi. Daha önceki açıklamalarında Başkan Seyit Mehmet Özkan, genç oyuncuyu Avrupa’ya göndereceklerini açıklamış, oraya hazırladıklarını belirtmişti.