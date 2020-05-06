Alkışlar size!

Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan otizmli bireyler, İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu’nun (İZOT) sosyal medya aracılığıyla düzenlediği “İZOT Evden Otizm Festivali” sayesinde hünerlerini sergiliyor. Otizmli bireylerden oluşan ve 2013 yılından bu yana farklı ülkelerdeki 180 kentte konserler veren İZOT’un mart ayında başlaması planlanan konser programları, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi.

Koro üyelerinin üzüntü yaşaması nedeniyle konserlerin internet üzerinden canlı yapılması için İZOT Evden Otizm Festivali düzenlendi. Orkestranın Instagram hesabından “Haydi yeteneğini göster” sloganıyla başlayan festivalde her akşam 21.30’da “ekran sahnesi”ne çıkan otizmli bireyler, çaldıkları enstrümanlar, yaptıkları danslar, performanslar ve çizdikleri resimlerle izleyenlere yeteneklerini gösteriyor. Festivalin ilk konuk sanatçısı Ufuk Yıldırım olurken otizmli çocuk ve gençlerin sergilediği performanslar sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü.

‘Farkındalık artmalı’

Müzik eğitmeni ve İZOT’un kurucusu Orçun Berrakçay, Kovid-19 sürecinde otizmli bireylerin hayatlarına renk katabilmek için bu festivali düzenlediklerini söyledi. Sanatçı Ufuk Yıldırım da böyle önemli bir festivale konuk sanatçı olarak davet edildiğinde çok heyecanlandığını, otizmli bireylerin aslında çok yetenekli kişiler olduğunu, sanat yaşantısı boyunca her ortamda onlara destek verdiğini söyledi.

Festivalde piyano çalan Batuhan Kaşdemir de İZOT ile tanışmasıyla hayatının değiştiğini belirtti. Gizem Dağ da heyecanla kameranın karşısına geçip enstrüman çaldığını, kendisini o anda sanki büyük bir salonda konser verirmiş gibi hissettiğini dile getirdi, “Bu sayede moralimiz düzeliyor. Türkiye’nin birçok kentinde yaşayan arkadaşlarımızla tanışmış oluyoruz” diye konuştu.