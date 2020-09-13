Altay açılışı Samsun'la yapıyor

TFF 1. Lig’de yeni sezon öncesi 16 transfer yaparak dikkatleri üzerine çeken ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Altay, bugün Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Yılport Samsunspor’u ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak olan mücadeleyi Onur Özütoprak yönetecek. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle stadyuma seyirci alınmayacak. Siyah beyazlı kulüpte Yalçın Koşukavak’ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Yücel İldiz, takımın başındaki ilk resmi maçına çıkacak.

Lisanslar çıktı

İzmir ekibinde yeni transferlerden Ergin Keleş, Burak Öğür, Jovan Blagojevic, Erhan Çelenk, Jasmin Scuk, Lokman Gör, Tolga Ünlü, Timur Temeltaş, Rıdvan Şimşek, Ziya Alkurt ve Çağlar Birinci’nin lisansları çıkarken, yurt dışından transfer edilen Armand Gnanduillet, William de Amorim ve Khaly Thiam’ın lisansları yetiştirilmeye çalışılıyor. Yurt dışından transfer olduğu Beşiktaş’tan kiralanan Abdullah Aydın ile Menemenspor’dan amatör olarak transfer edilen Kuban Altunbudak’ın lisansları da henüz çıkmadı. Öte yandan Akhisarspor’dan ayrılan stoper Cocalic’le görüşmelerini sürdüren Altay, savunmaya iki takviye yapacak.