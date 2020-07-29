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    HaberlerEge Haberleri Altay, Gökhan’ı istiyor
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    29.07.2020 - 07:00 |

    Altay, Gökhan’ı istiyor

    TFF 1. Lig’de Süper Lig hedefini ıskalamasının ardından transfer harekâtına hızlı başlayan Altay, kaleci arayışlarında eski file bekçisi Gökhan Değirmenci’ye de tekrar kanca attı.

    Altay, Gökhan’ı istiyor

    TFF 1. Lig’de Süper Lig hedefini ıskalamasının ardından transfer harekâtına hızlı başlayan Altay, kaleci arayışlarında eski file bekçisi Gökhan Değirmenci’ye de tekrar kanca attı. Ümraniyespor’dan Burak Öğür’e talip olan siyah beyazlıların tecrübeli file bekçisiyle bugün masaya oturacağı, anlaşma sağlayamama durumunda Gökhan’a yöneleceği öğrenildi. Altay altyapısından yetişen 31 yaşındaki Gökhan, A Takım’da 3 yıl forma giydikten sonra 2009 yılında henüz 20 yaşındayken Süper Lig’de Kayserispor’a transfer oldu. Yıllarca farklı kulüplerde Süper Lig ve 1. Lig’de kaleyi koruyan tecrübeli file bekçisinin geçen sezon da yuvaya dönüşü gündeme gelmiş ancak yüksek maliyeti nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

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