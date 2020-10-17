Altay, kritik virajda

TFF 1. Lig’de sezon önü kurduğu iddialı kadrosuyla favoriler arasında gösterilen ve son 2 maçında 7 gol atarak kazanan Altay, 5. hafta mücadelesinde Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Adana Demirspor’u ağırlayacak. Saat 19.00’daki mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Kerim, bu sefer rakip

Locası olmayan stadyuma seyirci alınmayacak. Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan sol kanat Ziya’nın durumu maç saatinde netleşecek. Ligde 7 puanla 6. sırada yer alan Altay, 8 puanı bulunan 4. basamaktaki rakibini yenerek 3’te 3 yapmayı hedefliyor. İzmir temsilcisi iddialı rakibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Milli maç arasında eksikleri kapatmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Teknik Direktör Yücel İldiz, Adana Demirspor maçını kazanarak 3’te 3 yapmak istediklerini söyledi. Öte yandan konuk ekipte orta saha oyuncusu Kerim Avcı, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Altay’a bu kez rakip olacak