Altay şahlandı

TFF 1. Lig’in ikinci yarısındaki maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynadığı maçlarla sürdüren Altay, son olarak İzmir derbisinde Altınordu’yu 1-0 mağlup etti. Bornova Stadı’nda art arda İstanbulspor, Boluspor, Adanaspor ve son olarak Altınordu’yu dize getiren siyah beyazlılar, ilk yarıda aldığı Altınordu galibiyetiyle birlikte aynı stadyumda 5’te 5 yapmış oldu. Deplasmanda son 4 maçta 2 puan toplayan İzmir temsilcisi, taraftarı önünde şaha kalkarak kayıplarını telafi etti.

‘Ciddi gayret gösterdik’

Altay’ın başında çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, “Kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularım çok ciddi bir gayret gösterdiler, çok önemli bir mücadele verdiler. Büyük Altay’a yakışır şekilde, gereği neyse onu yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum” diyerek aslan payını öğrencilerine verdi. Derbi zaferini taraftarıyla birlikte büyük bir coşkuyla kutlayan Altay’da Ekol Göz Menemenspor maçı öncesi kırmızı kart gören Kerim Avcı cezalı duruma düşerken, Putsila’nın sarı kart cezası sona erdi. Altay, ilk yarıda ev sahibi olarak Menemen İlçe Stadı’nda Menemenspor’a 2-0 yenilmişti.

Marco, gollerine devam ediyor

Altay’ın Portekizli gol makinesi Marco Paixao, son haftalarda attığı gollerle alkış toplarken, Altınordu derbisinde kale çizgisinden çıkardığı bir topla rakibin gol bulmasını önleyerek taraftarların gönlünde taht kurdu. Maçın 14. dakikasında Altınordulu Ravil’in kafa vuruşunda kaleye giden topu son anda röveşatayla çıkaran usta golcü, takımına sadece hücumda değil, savunmada da katkı sağladı. Derbide galibiyet golüne imza atan Paixao, son 3 haftada Adanaspor (3), Bursaspor ve Altınordu filelerini sarsarak 14 golle gol krallığı yarışında zirveyi kaptırmadı.