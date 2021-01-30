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    HaberlerEge Haberleri Altay’da İlhan da tamam
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    30.01.2021 - 07:00 |

    Altay’da İlhan da tamam

    TFF 1. Lig’de şampiyonluk hedefleyen Altay, Süper Lig temsilcisi Hes Kablo Kayserispor’dan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu İlhan Depe ile anlaştı.

    Altay’da İlhan da tamam

    TFF 1. Lig’de şampiyonluk hedefleyen Altay, Süper Lig temsilcisi Hes Kablo Kayserispor’dan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu İlhan Depe ile anlaştı. Bursaspor’da profesyonel olan 28 yaşındaki futbolcu Şanlıurfaspor, İnegölspor, Balıkesirspor, Kardemir Karabükspor ve Kasımpaşa kulüplerinde oynadı. Süper Lig’de 126 maça çıkan İlhan 1 gol atarken, 1. Lig’de 52 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Tecrübeli sağ kanat bu sezon Süper Lig’de 4, kupada ise 1 maça çıktı. Altay ara transfer döneminde Deniz Kadah, Mehmet Erdem Uğurlu, Zeki Yıldırım, Murat Akça, Cebrail Karayel ve Marcio Mossoro’dan sonra 7. takviyesini yapacak.

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