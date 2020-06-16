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    16.06.2020 - 07:00 |

    Altay’da sarı alarmı

    TFF 1. Lig’de koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen yaklaşık 3 aylık aradan sonraki ilk maçında pazar günü Akhisarspor’u konuk edecek Altay’da 6 futbolcunun sarı kart ceza sınırında yer alması teknik heyetin keyfini kaçırdı.

    Altay’da sarı alarmı
    TFF 1. Lig’de koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen yaklaşık 3 aylık aradan sonraki ilk maçında pazar günü Akhisarspor’u konuk edecek Altay’da 6 futbolcunun sarı kart ceza sınırında yer alması teknik heyetin keyfini kaçırdı. Akhisarspor karşısında Süper Lig yolundaki en kritik sınavlarından birine çıkacak siyah beyazlılarda stoperler Abdülkerim ve Abdülhamit, sol bekler Özgür ve Doğa ile orta saha oyuncuları Yılmaz ve Tatos kart görmeleri halinde bir sonraki hafta takımdaki yerlerini alamayacak. Normal sezonun son 6 maçında toplayacağı puanlarla ilk ikiden direkt Süper Lig’e çıkmayı hedefleyen İzmir temsilcisinde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, öğrencilerinden dikkatli olmalarını istedi.
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