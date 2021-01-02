Altay’da yaprak dökümü

1. Lig’de devrenin son haftası öncesi liderlik koltuğuna kurulup 18 yıl sonra Süper Lig’e dönmek için umutlarını artıran Altay’da ara transfer dönemi başlamadan kadrodan kopuşlar sürüyor. Sezon başında transfer edilen golcü Armand Gnanduillet’in şans bulamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshettiği siyah beyazlılarda kaleci Burak Öğür ve Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila da çıkmadan kulübe veda etti. Sezon başında Ümraniyespor’dan transfer edilen 31 yaşındaki Burak, ilk 8 maçta kaleyi koruduktan sonra eldivenleri Cihan’a kaptırmıştı. Siyah beyazlılarda 2018-19 sezonunun devre arasından beri forma giyip, bu sezon 6 lig, 1 kupa maçına çıkabilen 33 yaşındaki Putsila’nın ise vedasını takımın gol kralı Paixao duyurdu. Paixao, Putsila için, “Seni özleyeceğiz” mesajını paylaştı.