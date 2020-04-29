29.04.2020 - 07:00 |
Altay’dan Erdi’ye kanca
Altay’ın transfer çalışmalarına şimdiden başladığı öğrenildi.
Altay’ın transfer çalışmalarına şimdiden başladığı öğrenildi. Siyah beyazlılar, Keçiörengücü’nde forma giyen genç stoper Erdi Dikmen’e kanca attı. Başkent ekibinde sergilediği başarılı performansla Süper Lig takımlarının da dikkatini çeken Erdi’yi Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun özellikle transfer etmek istediği belirtildi. Futbola başladığı Samsunspor’da profesyonel olan 23 yaşındaki savunmacı, Keçiörengücü’nde üçüncü sezonunu geçiriyor. Alt yaş gruplarında 7 kez milli formayı terleten futbolcu hedefinin A Milli Takım ve Avrupa’da forma giymek olduğunu öğrenildi.
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.