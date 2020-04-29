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    HaberlerEge Haberleri Altay’dan Erdi’ye kanca
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    29.04.2020 - 07:00 |

    Altay’dan Erdi’ye kanca

    Altay’ın transfer çalışmalarına şimdiden başladığı öğrenildi.

    Altay’dan Erdi’ye kanca

    Altay’ın transfer çalışmalarına şimdiden başladığı öğrenildi. Siyah beyazlılar, Keçiörengücü’nde forma giyen genç stoper Erdi Dikmen’e kanca attı. Başkent ekibinde sergilediği başarılı performansla Süper Lig takımlarının da dikkatini çeken Erdi’yi Başkan Özgür Ekmekçioğlu’nun özellikle transfer etmek istediği belirtildi. Futbola başladığı Samsunspor’da profesyonel olan 23 yaşındaki savunmacı, Keçiörengücü’nde üçüncü sezonunu geçiriyor. Alt yaş gruplarında 7 kez milli formayı terleten futbolcu hedefinin A Milli Takım ve Avrupa’da forma giymek olduğunu öğrenildi.

     

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