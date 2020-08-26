Altay'ın çileği Jahovic

TFF 1. Lig’de yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle Süper Lig’in en iddialı adayları arasında gösterilen Altay’da, geçen sezon Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Makedon golcü Adis Jahovic’in sosyal medya hesabından Altay Spor Kulübü’nü takibe alması, siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Daha önce Göztepe forması giyen Jahovic’in yeni sezona Süper Lig hedefiyle girmeye hazırlanan Altay’ı takip etmesi, “Acaba transfer mi olacak?” sorusunu gündeme getirdi. Portekizli yıldız Ricardo Quaresma’ya transfer teklif edildiği haberleriyle gündem yaratan İzmir temsilcisinin Jahovic’le ilgilenip ilgilenmediği merak konusu oldu.

Doğa, Bal Kes’e dönüyor

Öte yandan siyah beyazlılarda forvet Yaser Hacımustafaoğlu ile yollar ayrılırken, sol bek Doğa İşeri’nin de yuvadan uçmaya hazırlandığı öğrenildi.

Geçen sezon devre arasında Sakaryaspor’dan kadroya dahil edilen forvet Hacımustafaoğlu, 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor’a transfer oldu.

Ara transfer döneminde takıma katılan sol bek Doğa’nın ise önceki kulübü Ekol Hastanesi Balıkesirspor’a döneceği belirtildi. Yaser, siyah beyazlı formayla 8 maçta görev alıp 1 gol atarken, Doğa 7 müsabakada oynadı.