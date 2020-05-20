‘Alternatif’te alternatif çok

Dünyada 300 binden fazla insanın ölümüne neden olan salgın nedeniyle yeni düzenleme yaptıklarını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Pehlivan, “Kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü müşterilerimizin siparişini evlere ulaştırıyoruz. Koronavirüs ve Ramazan ayı dolayısıyla resmi kurumlarla yaptığımız işbirliğiyle, ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi dağıtıyoruz. Firmalara, çalışanlarına dağıtması için Alternafif çeki gönderiyoruz. Erzak kolilerimiz 64.90 ve 99.90 lira. Ayrıca istediğiniz ürüne göre özel koli de hazırlıyoruz. Bu süreçte temel gıda ve hijyen ürünlerinin hiçbirini yok satmadık. Müşterimizi mağdur etmiyoruz” dedi.

Çekte, Tekel geçerli değil

Sekiz şubeye ulaştıklarını, müşteri talebine yanıt verebilmek için kendilerini sürekli yenilediklerini ifade eden İsmail Pehlivan, Bayraklı’daki İzmir’in en büyük süpermarketinin yanında Demirköprü, Buca, Altındağ, Özdere, Ürkmez, Evka-4 ve Manisa şubeleriyle hizmeti sürdürdüklerini kaydetti. Yemek çekiyle alışveriş imkanı da sağladıklarını söyleyen Pehlivan, “Çekle alışverişte sadece Tekel ürünleri geçerli değil” diye konuştu.

Kooperatiflerle işbirliği içinde

Tarım ürünleri başta olmak üzere, gıdada da aracıları ortadan kaldırdığını kaydeden Alternatif Marketler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Pehlivan, “Aracıların spekülasyonu yüzünden bazen fark 4-5 kat artabiliyor. Bu durum ürünün müşteriye pahalıya ulaşmasına neden oluyor. Bu yüzden farkıl bir yol izledik. Tarım kooperatifleriyle ortak hareket ettik. Ürünleri aracısız müşterimize ulaştırıyoruz. Böylece ürünleri, yüzde 20 ila 40 daha ucuza satmış oluyoruz. Kooperatiflerle tüketici arasında köprü vazifesi görüyoruz” diye konuştu.