Altı ayda 23 kilo verdi

Yunusemre’de yaşayan 54 yaşındaki 2 çocuk annesi Serpil Savmaz, belediyenin Yenimahalle Hanımlar Lokali’nde uzman eğitmen eşliğinde düzenli spor yapıp 6 ayda 23 kilo verdi. Kendisine bu imkanı tanıyanlara teşekkür eden Savmaz, “Televizyonda kilolu kadınların yaşadıkları sıkıntıları görünce zayıflamaya karar verdim. Sağlıklı zayıflamak adına spor kursuna kayıt yaptırdım. Spor eğitmenimiz Zarife Tok eşliğinde zayıfladım” diye konuştu. Savmaz’ın iyi ve motive bir öğrenci olduğunu dile getiren Tok ise sağlıklı yaşam için sporun şart olduğunu ifade etti. “Bizim için insanın azmi çok önemli” diyen Tok, “Hanımlarımız Yunusemre Belediyesi Spor Kulübü ya da lokallere başvurabilir” dedi.