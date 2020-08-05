Altı yılda altı bin kilometre

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Sürdürülebilir Şehirler Projesi Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Halkın Katılımı Toplantısı düzenledi. DESKİ’nin Zafer, Akçeşme, Hürriyet, Kayıhan, Asmalıevler, Merkezefendi, Yenişehir, Bereketler, Yenişafak ve Adalet Mahallesi’nde yapmayı planladığı içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri inşaatı ile rehabilitasyon çalışmaları hakkında bilgi verildi. DESKİ’nin 19 ilçede çok önemli hizmet ve yatırımlara imza attığını söyleyen Başkan Osman Zolan, “İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını uç uca eklediğimizde 6 bin kilometreye ulaştı. DESKİ’nin 6 yılda yaptığı altyapı hattı uzunluğu buradan Çin Seddi’ne kadar uzanıyor” dedi. Zolan, “Yaptığımız bu yatırımları torunlarımızın torunları da kullanacak ve faydalanacaklar” diye konuştu.