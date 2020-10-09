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    09.10.2020 - 07:00 |

    Altın değerinde beslenme önerisi

    Gaziemir Belediyesi Diyetisyeni Selin Gürler Durmaz, salgın süreciyle beslenme alışkanlıkları değişen çocuklar için önerilerde bulundu.

    Altın değerinde beslenme önerisi

    Gaziemir Belediyesi Diyetisyeni Selin Gürler Durmaz, salgın süreciyle beslenme alışkanlıkları değişen çocuklar için önerilerde bulundu. Okul çağındaki çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesinin önemine değinen Durmaz, “Yumurta, protein kalitesi en yüksek olan yiyecektir. Her gün mutlaka 1 yumurta ve 30-60 gram peynir yemelerini sağlayın. Çocuklarınız her öğünde süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, meyve ve sebzeler, tahıl grubu yiyecekler tüketmelidir. Günde 3 ana öğün 2 ara öğün şeklinde beslenmeleri gerekmektedir” dedi.

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